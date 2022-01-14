Епископ Серафим совершил новогодний молебен с участием ведущих руководителей Бобруйска

13 января, накануне Обрезания Господнего и дня памяти святителя Василия Великого, епископ Бобруйский и Быховский Серафим возглавил молебное пение на новый год в женском монастыре святых Жен-Мироносиц города Бобруйска. Об этом сообщает пресс-служба Бобруйской епархии.

Вместе с правящим архиереем молились: секретарь епархиального управления протоиерей Сергий Коровинский, настоятель Никольского кафедрального собора иерей Сергий Гусар, клирик монастыря святых Жен-Мироносиц протоиерей Александр Лавицкий, настоятельница монастыря игумения Параскева (Ельская) с сёстрами, председатель Бобруйского горисполкома Александр Студнев, члены Бобруйской городской ассоциации промышленников и предпринимателей во главе с исполнительным директором Александром Марченко.

Епископ Серафим поздравил присутствующих с наступившим новолетием, светлым праздником Рождества Христова и преподал всем архипастырское благословение.