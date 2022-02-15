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Религия

Епископ Серафим совершил Божественную литургию в Сретенском храме Бобруйска

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Епископ Серафим совершил Божественную литургию в Сретенском храме Бобруйска

15 февраля 2022 года в день праздника Сретения Господня Преосвященнейший Серафим, епископ Бобруйский и Быховский, в сослужении духовенства Бобруйской епархии совершил Божественную литургию в Сретенском храме г. Бобруйска.

После Божественной литургии Преосвященнейший Серафим совершил чин освящения свечей и огласил обращение Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла по случаю празднования Дня православной молодёжи. Затем обратился ко всем присутствующим с архипастырским словом, в котором поздравил всех с Великим двунадесятым  праздником.

bobreparhiya

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