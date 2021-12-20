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Религия

Епископ Серафим совершил Божественную литургию в престольный праздник Никольского кафедрального собора

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Епископ Серафим совершил Божественную литургию в престольный праздник Никольского кафедрального собора

19 декабря, в день памяти святителя Николая чудотворца, епископ Бобруйский и Быховский Серафим совершил Божественную литургию в Никольском кафедральном соборе Бобруйска. Об этом сообщает пресс-служба Бобруйской епархии.

Его Преосвященству сослужили: секретарь Бобруйского епархиального управления, настоятель Иверского храма г. Бобруйска протоиерей Сергий Коровинский, настоятель Ильинского храма Бобруйска протоиерей Виктор Смычник, протоиерей Михаил Прокофьев, иеромонах Димитрий (Мамонов) и диакон Аркадий Андреев.

На богослужении присутствовали члены попечительского совета Бобруйской епархии.

Песнопения Божественной литургии исполнил мужской хор «Всехсвятский» под управлением регента и солиста хора Дмитрия Токмакова.

По окончании богослужения епископ Серафим поздравил духовенство, прихожан и гостей храма с воскресным днем и престольным праздником собора.

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