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Религия

Епископ Серафим совершил Божественную литургию в престольный праздник Ильинского храма

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Епископ Серафим совершил Божественную литургию в престольный праздник Ильинского храма

2 августа  в престольный праздник Ильинского храма города Бобруйска, епископ Серафим совершил Божественную литургию, пишет пресс-служба Бобруйской епархии.

Его Преосвященству сослужили священники Бобруйской епархии. За Литургией молились: настоятельница Борколабовского Вознесенского женского монастыря игумения Ангелина (Ерш), настоятельница женского монастыря святых Жен-Мироносиц города Бобруйска игумения Параскева (Ельская), члены попечительского совета Бобруйской епархии.

Песнопения Божественной литургии исполнил мужской хор «Всехсвятский» (регент Дмитрий Токмаков).

По окончании литургии, состоялся Крестный ход вокруг храма с чтением воскресных Евангелий.

После богослужения епископ Серафим поздравил настоятеля храма протоиерея Виктора Смычника, духовенство и прихожан с престольным праздником прихода и обратился к собравшимся со словом назидания, преподал всем архипастырское благословение.

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