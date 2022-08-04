Епископ Серафим совершил Божественную литургию в престольный праздник Ильинского храма

2 августа в престольный праздник Ильинского храма города Бобруйска, епископ Серафим совершил Божественную литургию, пишет пресс-служба Бобруйской епархии.

Его Преосвященству сослужили священники Бобруйской епархии. За Литургией молились: настоятельница Борколабовского Вознесенского женского монастыря игумения Ангелина (Ерш), настоятельница женского монастыря святых Жен-Мироносиц города Бобруйска игумения Параскева (Ельская), члены попечительского совета Бобруйской епархии.

Песнопения Божественной литургии исполнил мужской хор «Всехсвятский» (регент Дмитрий Токмаков).

По окончании литургии, состоялся Крестный ход вокруг храма с чтением воскресных Евангелий.

После богослужения епископ Серафим поздравил настоятеля храма протоиерея Виктора Смычника, духовенство и прихожан с престольным праздником прихода и обратился к собравшимся со словом назидания, преподал всем архипастырское благословение.