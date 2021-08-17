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Религия

Епископ Серафим совершил Божественную литургию в Елисаветинском храме Бобруйска

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Епископ Серафим совершил Божественную литургию в Елисаветинском храме Бобруйска

15 августа в неделю 8-ю по Пятидесятнице, епископ Серафим совершил Божественную литургию в Елисаветинском храме Бобруйска.

Его Преосвященству сослужили клирики Бобруйской епархии. На богослужении присутствовали члены попечительского совета Бобруйской епархии.

По окончании богослужения епископ Серафим поздравил с днем Тезоименитства и 65-летием председателя попечительского совета Бобруйской епархии В. А. Баранчука и преподал собравшимся архиерейское благословение.

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