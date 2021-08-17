Епископ Серафим совершил Божественную литургию в Елисаветинском храме Бобруйска
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15 августа в неделю 8-ю по Пятидесятнице, епископ Серафим совершил Божественную литургию в Елисаветинском храме Бобруйска.
Его Преосвященству сослужили клирики Бобруйской епархии. На богослужении присутствовали члены попечительского совета Бобруйской епархии.
По окончании богослужения епископ Серафим поздравил с днем Тезоименитства и 65-летием председателя попечительского совета Бобруйской епархии В. А. Баранчука и преподал собравшимся архиерейское благословение.
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