15 августа в неделю 8-ю по Пятидесятнице, епископ Серафим совершил Божественную литургию в Елисаветинском храме Бобруйска.

Его Преосвященству сослужили клирики Бобруйской епархии. На богослужении присутствовали члены попечительского совета Бобруйской епархии.

По окончании богослужения епископ Серафим поздравил с днем Тезоименитства и 65-летием председателя попечительского совета Бобруйской епархии В. А. Баранчука и преподал собравшимся архиерейское благословение.