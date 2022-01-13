Епископ Серафим принял участие в заупокойных богослужениях в годовщину по кончине митрополита Филарета

12 января, в первую годовщину кончины первого Патриаршего Экзарха всея Беларуси митрополита Филарета (Вахромеева), митрополит Минский и Заславский Вениамин, Патриарший экзарх всея Беларуси, возглавил заупокойные богослужения в Жировичской обители.

Во время Божественной литургии в Успенском соборе Успенского Жировичского ставропигиального мужского монастыря Его Высокопреосвященству сослужили: митрополит Смоленский и Дорогобужский Исидор; архиепископ Витебский и Оршанский Димитрий; архиепископ Пинский и Лунинецкий Стефан; архиепископ Новогрудский и Слонимский Гурий; архиепископ Могилевский и Мстиславский Софроний; архиепископ Брестский и Кобринский Иоанн; архиепископ Гомельский и Жлобинский Стефан; архиепископ Гродненский и Волковысский Антоний; епископ Бобруйский и Быховский Серафим; епископ Туровский и Мозырский Леонид; епископ Молодечненский и Столбцовский Павел; епископ Лидский и Сморгонский Порфирий; епископ Полоцкий и Глубокский Игнатий; епископ Светлогорский Амвросий, викарий Гомельской епархии.

Архипастырям сослужили: благочинный 3-го Минского городского округа, настоятель Александро-Невского храма протоиерей Николай Коржич; племянник митрополита Филарета протоиерей Георгий Вахромеев и духовенство Белорусского Экзархата.

Диаконский чин возглавил протодиакон Николай Авсиевич.

Богослужебные песнопения исполнил хор Минской духовной семинарии под управлением протодиакона Андрея Скробота.

На богослужении присутствовали представители депутатского корпуса, областной и районной власти.

По запричастном стихе протоиерей Геннадий Повный огласил Рождественское послание митрополита Минского и Заславского Вениамина, Патриаршего Экзарха всея Беларуси.

По отпусте Литургии была совершена панихида о усопшем приснопоминаемом митрополите Филарете.

Затем митрополит Вениамин обратился к молящимся со словом назидания.

По окончании богослужения Патриарший Экзарх и сослужащие ему священнослужители направились на место погребения митрополита Филарета, где была совершена заупокойная лития.

В завершении митрополит Вениамин обратился ко всем присутствующим со словами благодарности за совместное богослужение и возможность соборно помолиться о дорогом нашему сердцу Высокопреосвященнейшем митрополите Филарете.

По материалам сайта Church.by