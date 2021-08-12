Епископ Серафим принял участие в торжествах в честь преподобной Манефы Гомельской

Божественную литургию в Петро-Павловском кафедральном соборе города Гомеля возглавил Высокопреосвященнейший Софроний, архиепископ Могилевский и Мстиславский в сослужении архиепископа Гомельского и Жлобинского Стефана, епископа Бобруйского и Быховского Серафима, епископа Туровского и Мозырского Леонида, епископа Светлогорского Амвросия, викария Гомельской епархии. Об этом информирует пресс-служба Бобруйской епархии.

Архипастырям сослужили: секретарь Гомельской епархии протоиерей Георгий Алампиев, благочинные епархиальных округов, председатели епархиальных отделов, настоятели храмов и духовенство епархии.

Во время богослужения были вознесены сугубые молитвенные прошения о даровании мира белорусскому народу и о прекращении распространения вредоносного поветрия.

По окончании праздничного богослужения архипастыри, духовенство, сестры и молящиеся прошли крестным ходом вокруг собора, после чего было совершено молебное пение преподобной Манефе Гомельской.

Высокопреосвященнейший Софроний, архиепископ Могилевский и Мстиславский, поздравил всех молящихся с праздником и обратился ко всем присутствующим с архипастырским словом.