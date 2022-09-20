Епископ Серафим принял участие в торжествах, посвященных преподобномученику Афанасию Брестскому

18 сентября 2022 года, в день памяти преподобномученика Афанасия, игумена Брестского, молитвенника и покровителя Брестской епархии, состоялся ряд праздничных торжеств, посвященных 374-й годовщине мученической кончины преподобномученика Афанасия (Филиповича).

Божественную литургию в Свято-Афанасиевском мужском монастыре в г. Бресте — на месте мученической кончины преподобного (1648 г.) возглавил Высокопреосвященнейший Вениамин, митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси.

В совершении Божественной литургии Его Высокопреосвященству сослужили: архиепископ Могилевский и Мстиславский Софроний; архиепископ Брестский и Кобринский Иоанн; архиепископ Гомельский и Жлобинский Стефан; епископ Бобруйский и Быховский Серафим; епископ Лидский и Сморгонский Порфирий; епископ Светлогорский Амвросий; епископ Пинский и Лунинецкий Георгий; епископ Слуцкий и Солигорский Евсевий, а также клирики Брестской епархии.

За богослужением молились: настоятельница Свято-Рождество-Богородицкого женского монастыря, что на Госпитальном острове Брестской крепости, игумения Александра (Жарин); настоятельница женского монастыря Всемилостивого Спаса в г. Кобрине игумения Евфросиния (Куракевич), присутствовал Александр Рогачук, председатель Брестского городского исполнительного комитета и почётные гости.

На сугубой ектении были вознесены прошения о единстве Православной Церкви, сохранении Церкви от разделений и расколов, о прекращении распространения коронавирусной инфекции, а также о мире и благополучии белорусского народа.

По окончании Божественной литургии архипастыри совершили молитву ко преподобномученику Афанасию, игумену Брестскому у иконы с частицей мощей святого.

По окончании богослужений состоялась церемония возложения цветов к монументу преподобномученика Афанасия Брестского у кафедрального собора прп. Симеона Столпника г. Бреста.

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