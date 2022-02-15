Епископ Серафим наградил призами Патриаршего Экзарха победителей конкурса «Красота Божьего мира» от Бобруйска

Конкурс проходил в декабре 2021 года по благословению Предстоятеля Белорусской Православной Церкви. В нём приняли участие ученики воскресных школ. Художественные работы юных представителей епархии были отправлены в Минск для оценки жюри. В столице отметили рисунки бобруйчан Анны Хмелевой (Ильинский храм), Ульяны Качан (храм Божией Матери «Целительница»), Дины Евстафьевой и Марты Евдосеевой (храм в честь Покрова Божией Матери), а также представителя г. Кировска Кирилла Пархамовича.

Епископ Серафим вручил детям подарки Патриаршего Экзарха, сердечно поблагодарил всех ребят за участие, пожелал принимать участие в таких конкурсах и в дальнейшем, показывая уровень мастерства Бобруйской епархии.

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