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Религия

Епископ Серафим наградил призами Патриаршего Экзарха победителей конкурса «Красота Божьего мира» от Бобруйска

14 февраля 2022 года в епархиальном управлении епископ Бобруйский и Быховский Серафим от имени митрополита Минского и Заславского Вениамина, Патриаршего Экзарха всея Беларуси, наградил победителей Республиканского конкурса детского творчества «Красота Божьего мира».

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Епископ Серафим наградил призами Патриаршего Экзарха победителей конкурса «Красота Божьего мира» от Бобруйска

Конкурс проходил в декабре 2021 года по благословению Предстоятеля Белорусской Православной Церкви. В нём приняли участие ученики воскресных школ. Художественные работы юных представителей епархии были отправлены в Минск для оценки жюри. В столице отметили рисунки бобруйчан Анны Хмелевой (Ильинский храм), Ульяны Качан (храм Божией Матери «Целительница»), Дины Евстафьевой и Марты Евдосеевой (храм в честь Покрова Божией Матери), а также представителя г. Кировска Кирилла Пархамовича.

Епископ Серафим вручил детям подарки Патриаршего Экзарха, сердечно поблагодарил всех ребят за участие, пожелал принимать участие в таких конкурсах и в дальнейшем, показывая уровень мастерства Бобруйской епархии.

bobreparhiya

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