Епископ Серафим наградил юных художников

Епископ Бобруйский и Быховский Серафим наградил победителей конкурса рисунка «Красота Божьего мира», проводимый ежегодно Отделом образования и катехизации Бобруйской епархии в рамках Международного конкурса детского творчества «Красота Божьего мира», организованного Синодальным отделом религиозного образования РПЦ, сообщает пресс-служба Бобруйской епархии.

Торжественное вручение дипломов и подарков для талантливых ребят из Бобруйска и Быхова состоялось в Центре поддержки семьи, материнства и детства «Покрова», традиционно, в рамках проведения регионального этапа Белорусских Рождественских образовательных чтений.