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Религия

Епископ Серафим наградил юных художников

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Епископ Серафим наградил юных художников

Епископ Бобруйский и Быховский Серафим наградил победителей конкурса рисунка «Красота Божьего мира», проводимый ежегодно Отделом образования и катехизации Бобруйской епархии в рамках Международного конкурса детского творчества «Красота Божьего мира», организованного Синодальным отделом религиозного образования РПЦ, сообщает пресс-служба Бобруйской епархии.

Торжественное вручение дипломов и подарков для талантливых ребят из Бобруйска и Быхова состоялось в Центре поддержки семьи, материнства и детства «Покрова», традиционно, в рамках проведения регионального этапа Белорусских Рождественских образовательных чтений.

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