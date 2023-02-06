Епископ Бобруйский и Быховский Серафим освятил крест для Спасо-Преображенского храма в Бобруйске

3 февраля епископ Бобруйский и Быховский Серафим совершил освящение креста для строящегося бобруйского храма Преображения Господня. После чина освящения крест и купол установлены на центральную часть храма.

Его Преосвященству сослужили: секретарь Бобруйского епархиального управления протоиерей Сергий Коровинский, настоятель Никольского кафедрального собора иерей Сергий Гусар, настоятель храма протоиерей Димитрий Баркарь, благочинный Бобруйского районного округа протоиерей Геннадий Вейго, настоятель Ильинского храма протоиерей Виктор Смычник, настоятель Сретенского храма протоиерей Иоанн Коляда, диакон Аркадий Андреев.

Епископ Серафим обратился со словом поздравления к настоятелю храма и всем присутствующим:

– Глядя на этот купол, который будет сиять и сверкать в центральной части храма, мы осознаем, что Господь наш Иисус Христос должен быть центром нашей жизни. А если Он будет в центре нашей жизни, то все остальное будет на своих местах.

Желаю, чтобы этот храм был скорее построен и стал украшением нашего города!

Справка

Строящийся Спасо-Преображенский храм находится на Минской улице. Это будет первый в Бобруйске двухуровневый храм. Нижняя его часть будет освящена в честь святителя Спиридона Тримифунтского, а верхний храм — в честь праздника Преображения Господня.

Строительство храма ведётся на пожертвования, средства приходской общины и благотворителей. Оставить пожертвование на строительство можно в Николо-Софийском храме (Бобруйск, ул. Шмидта, 30).