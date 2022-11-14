Эпидситуация в Беларуси стабильная, запасов лекарств, кислорода и коек сверхдостаточно — Пиневич

Эпидситуация в Беларуси стабильная, запасов лекарств, кислорода и коек сверхдостаточно. Об этом заявил министр здравоохранения Дмитрий Пиневич, сообщает Telegram-канал Минздрава. Он подчеркнул что, «какая бы не была эпидситуация, важно продолжать вакцинацию. Однако если анализировать цифры, сейчас заболеваемость находится на уровне нескольких процентов от пиковых значений. При этом семинары для медиков продолжаются, мониторинг и особый контроль остается».

- Около 70% белорусов прошли полный курс вакцинации против COVID-19 - это хорошее достижение. И в том числе оно позволило обеспечить стабильную эпидобстановку. Тяжелых изменений мы не прогнозируем. Да, в начале осени мы видели некоторое повышение заболеваемости, но подъем завершился. В то же время - мы должны быть готовы к любому развитию событий. Хотя, повторюсь, не прогнозируем тяжелых изменений, но готовы к ним, - отметил Дмитрий Пиневич. - Уже 30% населения привиты против гриппа. Рассчитываем, что к 1 декабря охват составит более 40%, что позволит нам чувствовать себя увереннее.

Прокомментировал министр и недавние «слухи» о нехватке коек в одной из областей страны. «В последнее время на наших совещаниях я ставлю вопросы нашим специалистам - о том, что наш коечный фонд используется не в полной мере. У нас пустуют койки во всех регионах. Это говорит о том, что эпидситуация стабильна и даже о том, что нам необходима оптимизация. Сейчас у нас есть свободные ресурсы, касающиеся запасов медикаментов, кислорода, коек. К вызовам мы готовы, ресурсов сверхдостаточно», - подчеркнул он.