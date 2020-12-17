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COVID-19

Эпидемиологическая ситуация в Могилевской области позволяет в некоторых учреждениях здравоохранения восстановить обычный режим работы

mogilevnews.by 103 0

Эпидемиологическая ситуация в Могилевской области позволяет в некоторых учреждениях здравоохранения восстановить обычный режим работы

В некоторых регионах Беларуси больницы возобновляют обычный режим работы, сообщили в пресс-службе Минздрава.

Эпидемиологическая ситуация в Могилевской области также позволяет в некоторых учреждениях здравоохранения восстановить обычный режим работы. В частности, перепрофилируется и начинает работать в обычном режиме с 21 декабря Могилевский областной госпиталь инвалидов Отечественной войны.

А с 28 декабря запланировано возвращение в обычный режим функционирования филиала "Кардиологическая больница" УЗ "Могилевский областной лечебно-диагностический центр".

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