Эпидемиолог: профилактика COVID-19 должна быть зоной ответственности каждого

Вопросы профилактики COVID-19 должны быть личной зоной ответственности каждого. Таким мнением с корреспондентом БЕЛТА поделилась заведующая отделом гигиены Могилевского зонального центра гигиены и эпидемиологии Ирина Орлова.

"Вопросы профилактики COVID-19 должны быть личной зоной ответственности каждого, - подчеркнула Ирина Орлова. - В этом случае основной функцией медицинских работников и местных органов власти должна стать информационная: мы предупреждаем о способах защиты от вирусной инфекции, а человек для себя решает, каким образом обезопасить себя и своих близких в общественных местах".

По словам заведующей отделом, специалисты центра гигиены охватывают профилактическими мероприятиями организации всех профилей - начиная от здравоохранения, образования, торговли, общепита, промышленности и заканчивая транспортными средствами. "Наша цель - работа на профилактику и предупреждение заболеваемости, - подчеркнула она. - Так, мы обращаем внимание на качество и своевременность уборки и дезинфекции поверхностей, ежедневную оценку состояния здоровья работающих, размещение в общедоступных местах наглядной информации по профилактике COVID-19, обеспечение условий для соблюдения социального дистанцирования, достаточное количество дезинфицирующих средств и антисептиков для обработки рук".

Целенаправленная работа по информированию приносит положительный результат, уверена заведующая одним из крупных торговых объектов Могилева Марина Чупыркина. "Если раньше наши посетители надевали маски только на кассе, то сейчас в торговый объект заходят уже в них, - подчеркнула она. - Кроме того, обязательно дезинфицируют руки. Это профилактика в действии: люди ежедневно слышат информацию о способах защиты от коронавирусной инфекции и начинают активно следовать рекомендациям. Наши сотрудники также очень дисциплинированы. В силу того, что постоянно общаются с большим количеством людей, постоянно пользуются масками и перчатками, которые предоставляет им наниматель, дезинфицируют руки и все контактные поверхности"

С целью информирования покупателей в торговом объекте на стендах размещена вся необходимая профилактическая информация, в скором времени появится аудиооповещение покупателей о способах защиты от COVID-инфекции. В магазине в достаточном количестве имеется запас масок и санитайзеров. Только антисептика для обработки рук в наличии 25 л - этого хватит как минимум на неделю. Проводятся все необходимые санитарно-противоэпидемические мероприятия.

Могилевским перевозчикам также не стоит напоминать о профилактике заболеваемости и соблюдении санитарного законодательства: исправно ведутся журналы дезинфекции транспорта, перед каждым рейсом обрабатываются все контактные поверхности, размещается наглядная информация по борьбе с коронавирусом. "Много пассажиров садятся в салон с кашлем и температурой, возим людей в больницы и поликлиники, поэтому соблюдение санитарных норм становится вопросом личной безопасности - это в моих же интересах, - подчеркнул таксист Андрей Матюшенков. - Есть достаточный запас масок для себя, при необходимости могу предложить средство защиты и пассажиру. Дезинфицирую салон регулярно и подхожу к этому вопросу ответственно".

Водитель маршрутного такси №23 областного центра Василий Креер - индивидуальный предприниматель, работает на собственном транспорте перевозчиком уже 20 лет. Могилевчанин отмечает, что сейчас люди стали более ответственными: с ростом заболеваемости увеличивается и количество пассажиров в масках. "Вижу, человек на остановке надевает маску - значит, это уже мой пассажир, - говорит Василий Креер. - Со своей стороны также понимаю всю ответственность в вопросах профилактики коронавируса: после каждого рейса обрабатываю автомобиль, ежедневно делаю в маршрутке влажную уборку и, конечно же, сам ношу средства индивидуальной защиты".