Эпидемиолог: пациенты с хроническими заболеваниями хорошо переносят вакцину от COVID-19

Пациенты с хроническими заболеваниями достаточно хорошо переносят вакцину от COVID-19, сообщила журналистам заместитель главного врача Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Ирина Глинская, передает корреспондент БЕЛТА.

Замглавврача центра опровергла один из мифов в отношении вакцинации, согласно которому людям с хроническими заболеваниями противопоказана вакцинация.

"Наличие хронических заболеваний - это, наоборот, показание для вакцинации, потому что у таких людей есть риски, что COVID-19 может протекать тяжелее. Вакцинацию люди с хроническими заболеваниями переносят достаточно хорошо", - сказала Ирина Глинская.

Если в январе - феврале, когда в стране только начиналась прививочная кампания, было гораздо меньше данных, то на сегодня накоплен большой опыт вакцинации людей с различными заболеваниями. "И этот опыт показывает, что вакцинацию они переносят хорошо", - подчеркнула замглавврача центра.

Ирина Глинская заметила: при определенных заболеваниях есть вероятность, что специфический иммунитет после вакцинации будет менее интенсивный, менее напряженный. "Тем не менее он будет. И определенную роль при встрече с возбудителем он сыграет", - добавила она.

Людям с хроническими заболеваниями целесообразно обсудить возможность вакцинации со своим лечащим врачом. При необходимости основной врач привлечет коллег, соберется консилиум, на котором решат, можно ли сейчас защитить конкретного пациента с помощью вакцинации или ее нужно отложить на какое-то время.