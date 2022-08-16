Епархиальный отдел образования принял участие в обсуждении взаимодействия Церкви и светских учреждений

15 августа в Национальном мемориальном комплексе «Храм-памятник в честь Всех Святых и в память о жертвах, спасению Отечества послуживших» в Минске состоялся семинар на тему «Сотрудничество Белорусской Православной Церкви и светских учреждений образования: проблемы, опыт, перспективы».

Встречу организовали председатель Синодального отдела БПЦ по сотрудничеству со светскими учреждениями образования протоиерей Федор Повный и проректор Академии последипломного образования Галина Ивановна Николаенко.

В числе сорока участников мероприятия были представители Бобруйска – руководитель отдела образования и катехизации Бобруйской епархии протоиерей Дмитрий Баркарь и сотрудница отдела Елена Леонидовна Баскакова.

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