Энергогазнадзор информирует владельцев бытовых котлов

Ещё зима в этом году не вступила в свои права, а в средствах массовой информации появляется информация о взрывах бытовых отопительных котлов. В лучшем случае, это выбитые стекла, в худшем разрушение конструкции зданий и причинение вреда жизни и здоровью людей.

Преобладающей причиной, по которой взрываются котлы, является замерзание элементов системы отопления (расширительные баки, трубопроводы системы отопления), расположенных в неотапливаемых помещениях домов, и как следствие прекращение циркуляции теплоносителя , горение топлива не прекращается, внутри котла закипает вода, давление пара начинает быстро расти в замкнутом пространстве котла и, если отсутствует предохранительный клапан при достижении критической точки прочности металла, происходит разрыв котла с хлопком (взрыв).

Для предотвращения данной ситуации необходимо соблюдать следующие рекомендации.

Перед началом отопительного периода и запуском котла необходимо:

- промыть систему отопления и выполнить заполнение водой;

- проверить герметичность системы;

- выполнить развоздушивание системы отопления;

- проверить наличие и исправность предохранительной арматуры (предохранительного клапана);

- проверить состояние тепловой изоляции находящиеся в неотапливаемых помещениях трубопроводов и расширительного бака.

С целью предотвращения взрывов бытовых котлов необходимо:

- провести осмотр дымовых труб и каналов дымоходов, убедиться в отсутствии закупорок;

- удалить конденсат из нижнего кармана дымовой трубы;

- убедиться, что запорная арматура на подающем и обратном трубопроводах открыты;

- до начала розжига котла открыть линию подпитки системы отопления и контрольную линию заполнения расширительного бака. Убедиться, что давление по манометру, установленному на котле, не растет. Если из контрольной линии заполнения расширительного бака не пошла вода, а давление воды в котле растет и достигает давления в водопроводной сети - это свидетельствует о замерзании либо закупорке системы отопления. В этом случае котел разжигать категорически запрещается.

Если давление воды в котле начинает приближаться к максимально допустимому значению видно по установленному на котле манометру необходимо:

- прекратить подачу топлива в котел;

- удалить остатки топлива из котла в безопасное место и залить водой;

-определить причину неисправности.

Инспектор Бобруйского межрайонного отделения филиала ГУ «Государственный энергетический и газовый надзор» по Могилевской области В.И. Медведок