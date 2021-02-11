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Профилактика

Энергогазнадзор информирует!

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Энергогазнадзор информирует!

В средствах массовой информации появляется информация о взрывах бытовых отопительных котлов. В лучшем случае, это выбитые стекла, в худшем разрушение конструкции зданий и причинение вреда жизни и здоровью людей.

Преобладающей причиной, по которой взрываются котлы является замерзание элементов системы отопления (расширительные баки, трубопроводы системы отопления) расположенных в неотапливаемых помещениях дома и как следствие прекращение циркуляции теплоносителя, горение топлива не прекращается, внутри котла закипает вода, давление пара начинает быстро расти в замкнутом пространстве и достижении критической точки прочности металла происходит взрыв.

Для предотвращения данной ситуации необходимо соблюдать следующие рекомендации.

Перед началом отопительного периода и запуском котла необходимо:

  • промыть систему отопления и выполнить заполнение водой;
  • проверить герметичность системы;
  • выполнить развоздушивание системы отопления;
  • проверить наличие и исправность предохранительной арматуры (предохранительного клапана);
  • проверить состояние тепловой изоляции находящиеся в неотапливаемых помещениях трубопроводов и расширительного бака.

С целью предотвращения взрывов бытовых котлов необходимо:

  • провести осмотр дымовых труб и каналов дымоходов, убедиться в отсутствии закупорок;
  • удалить конденсат из нижнего кармана дымовой трубы;
  • убедиться, что запорная арматура на подающем и обратном трубопроводах открыты;
  • до начала розжига котла открыть линию подпитки системы отопления и контрольную линию заполнения расширительного бака.

Убедиться, что давление по манометру, установленному на котле, не растет. Если из контрольной линии заполнения расширительного бака не пошла вода, а давление воды в котле растет и достигает давления в водопроводной сети - это свидетельствует о замерзании либо закупорке системы отопления. В этом случае котел разжигать категорически запрещается.

Если давление воды в котле начинает приближаться к максимально допустимому:

  • прекратить подачу топлива в котел;
  • удалить остатки топлива из котла в безопасное место и залить водой;
  • определить причину неисправности.

 

Бобруйское межрайонное отделение филиала
ГУ «Государственный энергетический и газовый надзор»
по Могилевской области

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