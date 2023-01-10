Эндокринолог рассказала, к каким проблемам может привести нарушенный во время праздников режим питания

Нарушенный во время праздников режим питания может привести к целому ряду серьезных проблем со здоровьем, в том числе с желудочно-кишечным трактом. Об этом в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1" предупредила Юргита Вараева, врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук.

В перечне заболеваний, которые могут развиться из-за нарушенного режима питания, оказались гастрит и язвенная болезнь. Кроме того, возможно нарушение деятельности поджелудочной железы и развитие ожирения.

– Нарушенный режим питания может привести к достаточно большому спектру проблем. В первую очередь это патологии, связанные с желудочно-кишечным трактом, здесь же нарушение обмена веществ и набор массы тела, – предупредила Юргита Вараева.

Кроме того, эндокринолог заявила, что режим питания является одним из основополагающих законов здорового питания.

– Он неотрывно связан с режимом жизни – сна и бодрствования. Как правило, классическая диетология рекомендует иметь не менее трех основных приемов пищи в день: завтрак, обед и ужин. Они должны быть сбалансированными, содержать белки, жиры и углеводы. Кроме того, допустимо добавление одного-двух, иногда трех перекусов. Завтрак как первый прием пищи должен быть в первые часы после пробуждения, рекомендуется есть в промежуток от 7 до 9 часов, – сообщила Юргита Вараева.

К слову, ранее председатель общественного объединения «Белорусская ассоциация врачей» Дмитрий Шевцов рассказал о причинах появления боли в желудке после приема пищи. Так, по словам, доктора, дискомфорт может возникать из-за некачественной пищи или непереносимости определенных ингредиентов, а также из-за изжоги, переедания и стресса. А еще боль после еды, как отметил врач, – спутник гастрита или язвенной болезни.