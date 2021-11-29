Эндокринолог: 7,5-8% школьников и около 4% дошкольников страдают ожирением

Среди школьников ожирением страдают 7,5-8%, среди дошкольников - около 4%, сообщила журналистам заведующая городским детским амбулаторным эндокринологическим отделением УЗ "2-я городская детская клиническая больница", врач-эндокринолог высшей квалификационной категории Елена Кислая, передает корреспондент БЕЛТА.

"По прошлому году численность детей с ожирением в нашей республике такова: школьники - это 7,5-8%, дошкольники - около 4%. А детей с избыточной массой тела примерно 25%. Цифры сопоставимы с международными", - сказала Елена Кислая, уточнив, что ожирение является не косметическим дефектом, а болезнью, требующей лечения.

В последние два года число пациентов, обращающихся с избыточной массой тела, возросло, отметила заведующая отделением. По ее словам, на прием к врачу-эндокринологу за день обращаются 20 человек, из которых 4-5 - с избыточной массой тела и ожирением.

Медик обратила внимание, что за последнее время физическая активность у детей снизилась, и во многом это связано с условиями самоизоляции, страхом родителей перед пандемией. "Многие родители отказывались от посещения их детьми спортивных секций, особенно в прошлом году. В этом году, к счастью, ситуация меняется. Дети возвращаются в спортивные секции, бассейны", - сказала Елена Кислая.

Она подчеркнула: модификация питания и физическая активность - необходимые компоненты в лечении ожирения.

Заведующая отделением отметила, что раньше на прием обращались дети лишь потому, что педиатр заметил проблему и направил к профильному специалисту. При этом ни ребенок, ни его родители зачастую проблемы не видели. Теперь же пациенты сами говорят, что их тревожит избыточная масса тела. "А то, что человек понял, что проблема есть, - первый шаг к ее решению", - сказала Елена Кислая.

Продолжая тему гиподинамии, заведующая кафедрой гигиены и медицинской экологии БелМАПО кандидат медицинских наук, доцент Елена Гузик отметила недостаточность свободного времени, особенно у старшеклассников. Для поступления в вузы школьники, помимо выполнения домашних заданий, ходят к репетиторам, на дополнительные образовательные занятия.

"По действующим нормативам время подготовки домашних заданий в 5-6-м классах - не более 2 часов, в 7-м классе - не более 2,5 часа, а в 9-11 классах - не более 3 часов. Наши исследования показывают, что фактически около 15% детей с 5-го по 11-й класс готовят домашние задания 3-4 часа, а еще около 15% - более 4 часов в день. Если они находятся в школе и плюс готовят столько времени домашние задания, когда найти время двигаться?" - отметила заведующая кафедрой. Другая проблема кроется в том, что дети много времени проводят за компьютерами.

По словам Елены Гузик, понимание того, что нужно много двигаться, силой не привьешь. Любая двигательная активность будет давать результат только в том случае, если она приносит удовольствие. "Профилактика должна быть не из-под палки, а должна стать потребностью. А чтобы формировалась потребность, это должно быть в удовольствие и на постоянной основе. Если мы проведем завтра акцию "Двигайся достаточно", это не даст эффекта", - считает эксперт. Поэтому, заметила она, заниматься можно танцами, ходить пешком, ездить на велосипеде, участвовать в походах.