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Елочные базары в Бобруйске начнут работать с 19 декабря

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Елочные базары в Бобруйске начнут работать с 19 декабря

Купить главный атрибут новогодних праздников – красавицу ель бобруйчане и гости города могут по 31 декабря на действующих в городе елочных базарах, расположившихся в разных микрорайонах города.

С 19 по 31 декабря будет организована работа елочных базаров по следующим адресам:

ул. Минская, возле дома 22;
ул. Интернациональная, возле дома 22;
ул. 50 лет ВЛКСМ, возле дома 33–3 (площадка Молодёжного парка);
пр-т Строителей, возле дома 58;
ул. Орджоникидзе, возле дома 6;
ул. Ульяновская, возле дома 64;
ул. Минская, возле дома 54.
С 22  по 31 декабря 2020 года:
ул. Батова, возле дома 16;
ул. Ковзана, возле дома 47;
пешеходная зона по ул. Социалистической
(ул. К. Маркса/ул. Социалистическая).

Ассортимент елочных базаров составят как традиционные живые ели и сосны, так и искусственные новогодние деревья.

Режим работы с 10.00 до 19.00.

Цена живой ели будет зависеть от ее высоты.

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