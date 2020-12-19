Елочные базары начинают работать сегодня

Купить новогоднее дерево можно будет на базарах в разных микрорайонах города. Торговые площадки разместятся на улицах Социалистической, у входа на Бобруйский рынок; Минской, у дома №22; Батова, 16; Ковзана, 47; Интернациональной, 22. Елочный базар будет организован на улице 50 лет ВЛКСМ (на площадке у Молодежного парка), на улице Минской, 54 и на проспекте Строителей, 58.

"Ассортимент елочных базаров составят традиционные ели и сосны. Цена живой ели будет зависеть от ее высоты. В продаже будут представлены искусственные деревья", - отметили в горисполкоме.

Елочные базары будут работать до 31 декабря с 10.00 до 19.00.