«Елочка из леса пришла, туда и ушла»

Этот ответ пока устроит малыша, но все-таки? Вопрос волнует Владимира, который посмеялся, звоня нам по телефону, чтобы уточнить: «Жена ж скоро пилить начнет – вынеси да вынеси, вот и хочу выяснить конкретнее: куда лучше выносить-то?»

Оставить елку можно на контейнерных площадках, площадках для сбора крупногабаритных отходов. К слову, в столице зоопарки принимают елки из дому при условии отсутствия следов мишуры и новогодних игрушек.

Что касается искусственных елок, с их утилизацией и переработкой дела обстоят сложнее. Скорее всего, они отправятся на полигон, ведь состоят из пластика и металлического каркаса. Самый экологичный выход из ситуации – как можно дольше использовать искусственную зеленую красавицу.

Если вы за чистоту природы, задумайтесь в следующем году о покупке елки в кадке. И муж будет доволен – символ года может постоять на балконе до весны. А уже с потеплением дерево можно смело пересаживать в открытый грунт.

Что касается главной ели города, по словам генерального директора ГО «Бобруйскжилкомхоз» Александра Шостака, сиять она будет до Крещения (19 января).