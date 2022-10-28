Елфимов о санкциях: у Беларуси есть стратегический запас

Санкции, которые принимают страны Запада в отношении Беларуси, неэффективны. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказал политолог Вадим Елфимов.

Собеседник отметил, что увеличение количества пакетов санкций говорит только об одном - эти меры не работают.

"Чем больше санкций, тем их эффективность все меньше и меньше. Не удивлюсь, если примут 101-й пакет, а такое, судя по всему, произойдет. С каждыми введенными западными санкциями их эффективность будет снижаться", - добавил политолог.

По мнению Вадима Елфимова, у Беларуси есть стратегический запас. Он заключается в развороте на Восток.

"Собственно, это то, что мы уже и осуществили, начав более плотно сотрудничать с российскими и евразийскими коллегами. Российская Федерация, Китай, страны Шанхайской организации сотрудничества - мы активно расширяем взаимодействие с этими государствами и нивелируем таким образом возможные негативные последствия. Более того, у нас есть надежные партнеры на дальней дуге: в Африке, странах Латинской Америки", - сказал политолог.

Он отметил, что люди и политики в западных странах просто не понимают, с чем имеют дело.

"Устойчивость нашей экономики растет. Импортозамещение поднимает нашу промышленность. На сегодняшний день в Беларуси 80% торговых позиций заняты отечественными товарами. И это только на пользу нашей промышленности", - заключил Вадим Елфимов.