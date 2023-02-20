Элементарные правила для защиты своих сбережений

Никогда, никому и ни при каких обстоятельствах не сообщайте реквизиты своих банковских счетов и банковских карт, в том числе лицам, представившимся сотрудниками банка или правоохранительных органов, при отсутствии возможности достоверно убедиться, что эти люди те, за кого себя выдают.

В случае поступления звонка «от сотрудника банка» необходимо уточнить его фамилию, номер телефона, после чего завершить разговор и самим позвонить в банк.

Необходимо принимать во внимание, что реальному сотруднику банка известна следующая информация: фамилия держателя карты, паспортные данные, какие карты оформлены, остаток на счете.

Не следует сообщать в телефонных разговорах (даже сотруднику банка), а также посредством общения в социальных сетях: полный номер карточки, срок ее действия, код CVC/CVV (находящиеся на обратной стороне карты), логин и пароль к интернет-банкингу, паспортные данные, кодовое слово (цифровой код) из SMS-сообщений.

В случае если «сотрудник банка» в разговоре сообщает, что с карточкой происходят несанкционированные транзакции, необходимо отвечать, что вы придете в банк лично, - все подобные вопросы нужно решать в отделении банка, а не по телефону.

ВНИМАНИЕ: помните, что сотрудники банковских учреждении никогда не используют для связи с клиентом мессенджеры.

Для осуществления онлайн-платежей необходимо использовать только надежные платежные сервисы, обязательно проверяя доменное имя ресурса в адресной строке браузера. Не следует хранить банковские карты, их фотографии и реквизиты в местах, которые могут быть доступны посторонним лицам; это же относится к фотографиям и иным видам информации конфиденциального характера. Следует воздерживаться от осуществления онлайн-платежей, связанных с предоплатой и перечислением задатков за товары и услуги, благотворительной и спонсорской помощи в пользу организаций и физических лиц при отсутствии достоверных данных о том, что названные субъекты являются теми, за кого себя выдают. Не стоит перечислять денежные средства на счета электронных кошельков, карт-счета банковских платежных карточек, счета SIM- карт по просьбе пользователей сети Интернет. Для доступа к системам дистанционного банковского обслуживания (интернет-банкинг, мобильный банкинг), электронным почтовым ящикам, аккаунтам социальных сетей и иным ресурсам необходимо использовать сложные пароли, исключающие возможность их подбора. Стоит воздержаться от паролей: дат рождения, имен, фамилий, то есть тех, которые легко вычислить из общедоступных источников информации (например, тех же социальных сетей). При составлении платежных документов важно проверять платежные реквизиты получателя денежных средств. При поступлении в социальных сетях сообщений от лиц, состоящих в категории «друзья», с просьбами о предоставлении реквизитов банковских платежных карточек не следует отвечать на подобные сообщения, а необходимо связаться с данными пользователями напрямую посредством иных средств связи. При обнаружении факта взлома аккаунтов социальных сетей необходимо незамедлительно восстанавливать к ним доступ с помощью службы поддержки либо блокировать, а также предупреждать об этом факте-лиц, с которыми общались посредством данных социальных сетей. Нельзя открывать файлы, поступающие с незнакомых адресов электронной почты и аккаунтов мессенджеров; не переходить по ссылкам в сообщениях о призах и выигрышах. Следует ознакомить с перечисленными правилами безопасности своих родственников и знакомых, которые в силу возраста или недостаточного уровня финансовой грамотности могут быть особенно уязвимы для действий киберпреступников.

Отделение охраны правопорядка и профилактики УВД Бобруйского горисполкома