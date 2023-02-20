Элементарные правила для защиты своих сбережений

Никогда, никому и ни при каких обстоятельствах не сообщайте реквизиты своих банковских счетов и банковских карт, в том числе лицам, представившимся сотрудниками банка или правоохранительных органов, при отсутствии возможности достоверно убедиться, что эти люди те, за кого себя выдают.
В случае поступления звонка «от сотрудника банка» необходимо уточнить его фамилию, номер телефона, после чего завершить разговор и самим позвонить в банк.
Необходимо принимать во внимание, что реальному сотруднику банка известна следующая информация: фамилия держателя карты, паспортные данные, какие карты оформлены, остаток на счете.
Не следует сообщать в телефонных разговорах (даже сотруднику банка), а также посредством общения в социальных сетях: полный номер карточки, срок ее действия, код CVC/CVV (находящиеся на обратной стороне карты), логин и пароль к интернет-банкингу, паспортные данные, кодовое слово (цифровой код) из SMS-сообщений.
В случае если «сотрудник банка» в разговоре сообщает, что с карточкой происходят несанкционированные транзакции, необходимо отвечать, что вы придете в банк лично, - все подобные вопросы нужно решать в отделении банка, а не по телефону.
ВНИМАНИЕ: помните, что сотрудники банковских учреждении никогда не используют для связи с клиентом мессенджеры.
- Для осуществления онлайн-платежей необходимо использовать только надежные платежные сервисы, обязательно проверяя доменное имя ресурса в адресной строке браузера.
- Не следует хранить банковские карты, их фотографии и реквизиты в местах, которые могут быть доступны посторонним лицам; это же относится к фотографиям и иным видам информации конфиденциального характера.
- Следует воздерживаться от осуществления онлайн-платежей, связанных с предоплатой и перечислением задатков за товары и услуги, благотворительной и спонсорской помощи в пользу организаций и физических лиц при отсутствии достоверных данных о том, что названные субъекты являются теми, за кого себя выдают.
- Не стоит перечислять денежные средства на счета электронных кошельков, карт-счета банковских платежных карточек, счета SIM- карт по просьбе пользователей сети Интернет.
- Для доступа к системам дистанционного банковского обслуживания (интернет-банкинг, мобильный банкинг), электронным почтовым ящикам, аккаунтам социальных сетей и иным ресурсам необходимо использовать сложные пароли, исключающие возможность их подбора. Стоит воздержаться от паролей: дат рождения, имен, фамилий, то есть тех, которые легко вычислить из общедоступных источников информации (например, тех же социальных сетей).
- При составлении платежных документов важно проверять платежные реквизиты получателя денежных средств.
- При поступлении в социальных сетях сообщений от лиц, состоящих в категории «друзья», с просьбами о предоставлении реквизитов банковских платежных карточек не следует отвечать на подобные сообщения, а необходимо связаться с данными пользователями напрямую посредством иных средств связи.
- При обнаружении факта взлома аккаунтов социальных сетей необходимо незамедлительно восстанавливать к ним доступ с помощью службы поддержки либо блокировать, а также предупреждать об этом факте-лиц, с которыми общались посредством данных социальных сетей.
- Нельзя открывать файлы, поступающие с незнакомых адресов электронной почты и аккаунтов мессенджеров; не переходить по ссылкам в сообщениях о призах и выигрышах.
- Следует ознакомить с перечисленными правилами безопасности своих родственников и знакомых, которые в силу возраста или недостаточного уровня финансовой грамотности могут быть особенно уязвимы для действий киберпреступников.
Отделение охраны правопорядка и профилактики УВД Бобруйского горисполкома