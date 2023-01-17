Электротранспорт, IT, биотехнологии: что представят на выставке «Беларусь интеллектуальная»

Выставка научно-технических достижений "Беларусь интеллектуальная" пройдет в Минске 20-22 января. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции первый заместитель председателя Президиума Национальной академии наук Беларуси Сергей Чижик, передает корреспондент БЕЛТА.

"Беларусь - интеллектуальная страна. Это подтверждено не только нашим научным потенциалом, но и результатами в разных отраслях экономики. Разве можно без крепкого интеллектуального фундамента развивать машиностроение, электронику, нефтехимию в современных условиях? - задал риторический вопрос Сергей Чижик. - Чтобы продемонстрировать новейшие научные разработки белорусских ученых, студентов, показать достижения науки, во исполнение поручения главы государства мы организуем выставку "Беларусь интеллектуальная". Она пройдет в Национальном выставочном центре "БелЭкспо" в течение трех дней - 20-22 января. В выходные минчанам, в том числе школьникам, будет удобно ее посетить".

Выставка будет межведомственной. "Национальная академия наук - это далеко не вся наука в стране. В стране зарегистрировано 239 научных организаций, 78 из них - НАН, 35 - Министерство образования, 26 - Минздрав, 18 - Минпром и так далее. Мы предложили всем участвовать", - отметил первый заместитель председателя Президиума НАН.

Экспозиция организована по различным кластерам. В их числе - искусственный интеллект, IT-технологии, робототехника; инновационное приборостроение; электротранспорт и его базовые компоненты; обороноспособность и военная наука; экология, природопользование; биотехнологии; фармация, здравоохранение, медицина; агропромышленный комплекс, продовольствие; пространство молодежных инициатив. Ожидается, что на выставке будет представлено около 400 образцов, в том числе крупногабаритная техника.

"От Академии наук будут образцы электротранспорта: два каркасных электромобиля и спорткар. Уровень их локализации близок к 90%. И самое главное, будут представлены компоненты. Это наши эффективные электродвигатели, которые приняты на производство "Могилевлифтмашем", отечественная электроника (завод "Измеритель"). Компоненты представят и резиденты "Великого камня". Покажем, как продвинулись по электронакопителю. Сегодня это ключевой вопрос. Литий-ионные ячейки для батарей в основном поставляются из Китая. А мы представим натрий-ионные ячейки: литий заменяется на натрий, то есть более дешевый материал. Это пока лабораторный результат", - обратил внимание Сергей Чижик.

Кроме того, будут показаны новые материалы, в частности белорусские изумруды. "Нам удается вырастить действительно крупные, размером с грецкий орех", - добавил ученый.

"Физики смогут показать на выставке совершенно новые вещи, например, по передаче информации с помощью лазера в космосе. На выставке будет представлена и система быстрого тест-анализа на вирус путем сканирования пробирок с образцами. Будут показаны сверхчувствительные тепловизорные системы, а также дальномеры, измеряющие расстояние на протяжении 1 км с точностью до миллиметров. На выставке продемонстрируют и системы для обнаружения колебаний, в частности в районе БелАЭС", - рассказал первый заместитель председателя Президиума НАН.