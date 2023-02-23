Электропотребление населением Беларуси для отопления и горячего водоснабжения в 2022 году выросло в 1,7 раза. Об этом сообщил министр энергетики Беларуси Виктор Каранкевич.

"В 2022 году организации отрасли выполнили доведенные правительством задания и ключевые показатели. Потребности реального сектора экономики и населения в энергоресурсах (тепловой и электрической энергии, природном газе, торфяных топливных брикетах) удовлетворены в востребованных объемах", - сказал Виктор Каранкевич.

Действующие стимулирующие меры, принятые на уровне главы государства, обеспечили прирост объемов электропотребления по ряду направлений. Прежде всего это электропотребление населением для целей отопления и горячего водоснабжения. "В прошлом году этот показатель вырос в 1,7 раза по сравнению с 2021 годом - с 273 млн кВт.ч до 475 млн кВт.ч", - рассказал Виктор Каранкевич.

Энергоснабжающими организациями по согласованию с облисполкомами утверждены перспективные планы модернизации электросетей под указанные нужды - всего 5,7 тыс. км в более 1,5 тыс. населенных пунктах. Указом Президента от 14 апреля 2020 года №127 определен механизм возмещения части расходов граждан на электроснабжение эксплуатируемого жилищного фонда - в 2022 году на эти цели было направлено более Br5 млн, выплаты получили 4,9 тыс. человек.

Кроме того, дополнительное потребление электроэнергии за отчетный период в объеме 131 млн кВт.ч обеспечен энергоемкими производствами. С 1 января 2020 года для них введены специальные дифференцированные тарифы, действующие по принципу - чем выше объемы потребления, тем ниже стоимость электроэнергии.

Положительная динамика за прошлый год сложилась и по потреблению электроэнергии зарядными станциями для электромобилей - этот объем вырос в 1,3 раза - до 14,2 млн кВт.ч.

В целом под влиянием внешних условий общий объем потребления электроэнергии в стране в 2022 году сократился на 4% и составил 38,6 млрд кВт.ч.

В 2022 году потребителям было отпущено 35,7 млн Гкал тепловой энергии, что ниже уровня предыдущего года на 4,2%. "На этот показатель во многом повлияли погодные условия - нынешняя зима стала аномально теплой, соответственно потребление тепловой энергии как промышленным комплексом, так и населением снизилось", - добавил Виктор Каранкевич.

По материалам belta.by.