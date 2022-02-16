Электронные ярмарки вакансий пройдут в Могилевской области на этой неделе

В Могилевской области на этой неделе на единой электронной площадке http://e-vacancy.by/ будут проведены электронные ярмарки вакансий, в ходе которых соискатели получат возможность задать нанимателям интересующие вопросы, получить электронную консультацию, приглашение на собеседование в режиме реального времени сообщает Могилевский облисполком.

16.02.2022 с 10.00 до 13. 00 - управлением по труду, занятости и социальной защите Круглянского райисполкома

17.02.2022 с 10.00 до 11.00 - управлением по труду, занятости и социальной защите Славгородского райисполкома

18.02.2022 с 14.00 до 16.00 - управлением по труду, занятости и социальной защите Бобруйского райисполкома

18.02.2022 с 09.00 до 10.00 - управлением по труду, занятости и социальной защите Краснопольского райисполкома