Электронные ярмарки вакансий пройдут в Могилевской области на этой неделе
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В Могилевской области на этой неделе на единой электронной площадке http://e-vacancy.by/ будут проведены электронные ярмарки вакансий, в ходе которых соискатели получат возможность задать нанимателям интересующие вопросы, получить электронную консультацию, приглашение на собеседование в режиме реального времени сообщает Могилевский облисполком.
16.02.2022 с 10.00 до 13. 00 - управлением по труду, занятости и социальной защите Круглянского райисполкома
17.02.2022 с 10.00 до 11.00 - управлением по труду, занятости и социальной защите Славгородского райисполкома
18.02.2022 с 14.00 до 16.00 - управлением по труду, занятости и социальной защите Бобруйского райисполкома
18.02.2022 с 09.00 до 10.00 - управлением по труду, занятости и социальной защите Краснопольского райисполкома
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