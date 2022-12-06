Электронные ярмарки вакансий пройдут на этой неделе
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В Могилевской области на этой неделе на единой электронной площадке http://e-vacancy.by/ пройдут электронные ярмарки вакансий, в ходе которых соискатели получат возможность задать нанимателям интересующие вопросы, получить электронную консультацию, приглашение на собеседование в режиме реального времени. Об этом сообщили в управлении по труду, занятости и соцзащите Могоблисполкома.
Электронные ярмарки будут проведены:
08.12.2022 с 10.00 до 12.00 – Управлением по труду, занятости и социальной защите Белыничского райисполкома;
08.12.2022 с 14.00 до 16.00 – Управлением по труду, занятости и социальной защите Бобруйского райисполкома;
09.12.2022 с 10.00 до 12.00 – Управлением по труду, занятости и социальной защите Бобруйского горисполкома.
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