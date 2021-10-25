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Электронная ярмарка вакансий состоится 26 октября

bobruisk.by 113 0

Электронная ярмарка вакансий состоится 26 октября

26 октября c 10.00 до 12.00 для граждан Бобруйска, в том числе инвалидов, молодежи и лиц, освобожденных из мест лишения свободы, на единой информационной площадке http://e-vacancy.by пройдёт электронная ярмарка вакансий.

Граждане в режиме «онлайн» имеют возможность ознакомиться с вакансиями, предлагаемыми нанимателя, режимом и условиями труда, а также задать интересующие вопросы, направить резюме, получить электронную консультацию, приглашение на собеседование.

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