Электронная ярмарка вакансий пройдет в Бобруйске 15 ноября.

Наниматели представят актуальные вакансии. В свою очередь соискатели, в том числе особо нуждающиеся в социальной защите и не способные на равных условиях конкурировать на рынке труда, во время электронной ярмарки смогут ознакомиться с имеющимися вариантами трудоустройства, ознакомиться с условиями труда. Кроме этого, у них будет возможность в режиме онлайн задать интересующие вопросы нанимателям, получить электронную консультацию.

Тематическое мероприятие будет проходить с 10.00 до 12.00 на электронной площадке e-vacancy.by.