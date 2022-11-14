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Электронная ярмарка вакансий пройдет в Бобруйске 15 ноября

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Электронная ярмарка вакансий пройдет в Бобруйске 15 ноября

 Электронная ярмарка вакансий пройдет в Бобруйске 15 ноября.

Наниматели представят актуальные вакансии. В свою очередь соискатели, в том числе особо нуждающиеся в социальной защите и не способные на равных условиях конкурировать на рынке труда, во время электронной ярмарки смогут ознакомиться с имеющимися вариантами трудоустройства, ознакомиться с условиями труда. Кроме этого, у них будет возможность в режиме онлайн задать интересующие вопросы нанимателям, получить электронную консультацию.

Тематическое мероприятие будет проходить с 10.00 до 12.00 на электронной площадке e-vacancy.by.

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