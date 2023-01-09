Электронная ярмарка вакансий пройдет в Бобруйске 13 января
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Электронная ярмарка вакансий пройдет в Бобруйске 13 января. Об этом сообщили в Бобруйском горисполкоме.
Как отметили специалисты, соискатели, в том числе и те, кто особо нуждается в социальной защите и не способен на равных условиях конкурировать на рынке труда, смогут ознакомиться с имеющимися вакансиями, которые предлагают наниматели города. Во время мероприятия можно будет также ознакомиться с условиями труда, направить резюме и получить электронную консультацию.
Электронная ярмарка вакансий состоится на сайте e-vacancy.by с 10.00 до 12.00.
По материалам belta.by.
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