Электронная ярмарка вакансий пройдет 18 марта для бобруйчан

Электронная ярмарка вакансий пройдет на единой информационной площадке http://e-vacancy.by 18 марта для граждан Бобруйска.

Желающие смогут ознакомиться с предлагаемыми нанимателя вакансиями, режимом и условиями труда, получить электронную консультацию. Кроме того, будет возможность задать нанимателю интересующие вопросы и направить резюме.

Время проведения c 11.00 до 13.00.