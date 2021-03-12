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Общество

Электронная ярмарка вакансий пройдет 18 марта для бобруйчан

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Электронная ярмарка вакансий пройдет 18 марта для бобруйчан

Электронная ярмарка вакансий пройдет на единой информационной площадке http://e-vacancy.by 18 марта для граждан Бобруйска.

Желающие смогут ознакомиться с предлагаемыми нанимателя вакансиями, режимом и условиями труда, получить электронную консультацию. Кроме того, будет возможность задать нанимателю интересующие вопросы и направить резюме.

Время проведения c 11.00 до 13.00.

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