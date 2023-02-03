Электронная ярмарка вакансий пройдет 13 февраля

13 февраля с 10.00 до 12.00 управление по труду, занятости и социальной защите Бобруйского горисполкома проводит электронную ярмарку вакансий.

Соискателям работ, в том числе особо нуждающимся в социальной защите и не способным на равных условиях конкурировать на рынке труда, будет предложено ознакомиться с вакансиями, предлагаемыми нанимателями, условиями труда, а также направить резюме, получить электронную консультацию. Электронная ярмарка вакансий доступна на сайте http://e-vacancy.by.

Приглашаем нанимателей всех форм собственности к участию в ярмарке. ­

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