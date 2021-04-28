Электронная ярмарка вакансий нанимателей Могилевской области пройдет 28 апреля

28 апреля (среда) с 10 до 13 часов на информационной интернет площадке e-vacancy.by пройдет электронная ярмарка вакансий нанимателей Могилевской области. В ней примут участие 27 организаций и предприятий, заявлено 750 вакансий.

Электронная ярмарка вакансий позволяет в онлайн-режиме обеспечить прямой и активный диалог нанимателя с соискателем, территориально находящихся в разных местах, предоставляет гражданам, находящимся в поиске работы, возможность направить нанимателю своё резюме и задать интересующие вопросы посредством электронной консультации.

Одновременно в заявленное время проведения электронной ярмарки вакансий будет организовано телефонное и онлайн-консультирование специалистами органов по труду, занятости и социальной защиты по вопросам оказания содействия занятости населения и ознакомления с услугами, предоставляемыми государственной службой занятости.

К слову, 28 апреля, пройдут аналогичные мероприятия во всех областях Беларуси.