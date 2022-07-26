Электронная ярмарка вакансий для учащейся молодежи

28 июля с 10.00 до 12.00 управление по труду, занятости и социальной защите Бобруйского горисполкома проводит электронную ярмарку вакансий для учащейся молодежи. На ярмарке можно ознакомиться с вакансиями, предлагаемыми нанимателями, условиями труда. Электронная ярмарка вакансий доступна на сайте http://e-vacancy.by.