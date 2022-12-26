Электробезопасность в новогодние праздники

Приближаются веселые зимние праздники – Рождество и Новый год. Нарядно смотрятся здания организаций и предприятий – на них сверкают гирлянды, а витрины магазинов и кафе украшает иллюминация.

И если в организациях города все работы по монтажу и подключению гирлянд и иллюминации осуществляются квалифицированным электротехническим персоналом, то дома мы сами решаем, как украсить жилище.

ГОСЭНЕРГОГАЗНАДЗОР считает необходимым напомнить элементарные правила электробезопасности.

Прежде чем купить новогодние гирлянды, поинтересуйтесь у продавца наличием сертификата безопасности, в том числе и пожарной. Если такового нет, лучше поискать гирлянды в другом месте. Необходимо знать, что есть новогодние гирлянды для домашнего применения и уличные. Последние можно без опасений включать в помещениях, а вот предназначенные для эксплуатации внутри зданий использовать на улице нельзя.

Гирлянды нужно не только правильно выбрать, но и корректно установить. Наряжая елку, старайтесь не опускать гирлянды близко к полу – их могут зацепить дети или домашние животные. Даже если никого не ударит током, есть риск опрокидывания елки со всеми игрушками и украшениями.

Перед использованием проверьте все электрические украшения на наличие повреждений, треснувшие или поврежденные розетки, ослабленные или голые провода – ненадежное подключение может привести к поражению током и стать причиной пожара. Не подвешивайте гирлянды на системы отопления, металлические трубы и прочие конструкции из металла во избежание появления на них опасного электрического напряжения при пробое изоляции.

Избегайте перегрузки розеток – подключайте только один прибор с высокой номинальной мощностью в каждой точке. Перегруженные электрические розетки и дефектные провода являются распространенной причиной воспламенения электрооборудования.

Защитите все электрические шнуры, удлинители от повреждения: они не должны быть зажаты мебелью, дверями или окнами и располагаться под коврами.

При малейшем подозрении на неисправность (сильное нагревание проводов, мигание лампочек, искрение и т.д.) иллюминация должна быть немедленно выключена. Не включайте ее до выяснения причин неисправности и их устранения. При подключении гирлянды необходимо обеспечить возможность ее быстрого обесточивания, электророзетка не должна располагаться за елкой или мебелью.

Подключение елочных гирлянд на напряжение 220 В необходимо выполнять через устройство защитного отключения (УЗО или дифавтомат). Его применение позволит избежать поражения током при случайном прикосновении к токоведущим частям, повреждении изоляции и коротком замыкании.

Выключите все украшения, когда собираетесь спать или уходите из дома.

Не разрешайте детям самостоятельно подключать гирлянды и световые шнуры и прикасаться к проводам и лампочкам включенной электрической гирлянды. Не оставляйте детей без присмотра возле новогодней елки.

Соблюдение элементарных правил электробезопасности позволит не омрачить хорошее настроение в праздничные дни.

Александр Воинов, инспектор Бобруйского межрайонного отделения филиала Госэнергогазнадзора по Могилевской области