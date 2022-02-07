Экзотический отдых на островах Антигуа и Барбуда

Во время отдыха любой турист желает провести свой отпуск таким образом, чтобы и досуг был увлекательным, и чтобы остались воспоминания, которыми хочется поделиться со своими родными и друзьями.

Добраться до этих островов можно заказав дешевые авиабилеты на сайте https://uniticket.by/.

Именно по этой причине большинство туристов делают заказ необычных туров и прибывают в места отдыха, находящиеся на большом расстоянии от того места, где они живут. Диковинкой для граждан СНГ являются острова Антигуа и Барбуда, находящиеся в Карибском море.

Здесь можно отлично отдохнуть на пляже. На островах Антигуа и Барбуды находятся пляжи с белым песком и кристально чистой морской водой. Эти острова расположены почти на экваторе, поэтому отдыхать здесь можно в любое время года.

Государство Антигуа и Барбуда входит в состав архипелага, который состоит из двух больших и десяти маленьких островов, относящихся к группе Антильских островов.

На самом крупном острове — Антигуа сосредоточено:

большинство отелей,

ночных клубов,

казино,

развлекательных и торговых заведений с беспошлинной торговлей.

Вторым по площади островом является Барбуда. Здесь можно найти остатки девственной природы, что дает возможность поклонникам дикого отдыха уединиться и побывать в тропическом райском месте.

Туристы, посетившие эти острова, утверждают, что это идеальное место для того, чтобы провести здесь свой отпуск.

На островах Антигуа и Барбуда имеются поля для гольфа, дайвинг-центр, центр для занятий виндсерфингом, яхт-клуб и прокат лодок для желающих порыбачить. В общем отдыхающим не придется скучать.

Столица архипелага Антигуа и Барбуда Сент-Джонс

В городе Сент-Джонс, являющемся столицей архипелага Антигуа и Барбуда, находятся торговые заведения, где можно заняться шопингом. Кроме вещей тут можно купить разные сувениры, которые можно подарить родным и друзьям.

И потому путешественники кроме пляжного отдыха, посещают рестораны с национальной кухней, галереи и магазины.

Любой турист найдет здесь занятие по душе, и после такого отпуска останутся только положительные воспоминания.

Существует лишь один недостаток отдыха на островах Антигуа и Барбуда — это их расположение потому, что они находятся очень далеко от других стран и попасть туда непросто.

По причине того, что курортные острова находятся в Карибском море, то оказаться там можно, сев на круизный лайнер или самолет. Но ради такого потрясающего отдыха можно поехать и на край света!