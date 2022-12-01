Экспорт товаров из Беларуси в октябре достиг рекордных в этом году $3,6 млрд

В Беларуси в октябре установлен новый годовой максимум экспорта товаров, сообщили в пресс-службе Минэкономики.

В октябре экспорт вернулся на восстановительную траекторию и вырос на 3,5% (плюс $123 млн) к сентябрю текущего года. Кроме того, его октябрьские объемы достигли рекордных в этом году $3,6 млрд, что выше среднего значения экспорта 2021 года – одного из самых успешных с точки зрения внешней торговли.

Наибольшая прибавка получена по поставкам инвестиционных товаров – на 5,4% к сентябрьским показателям, рост по промежуточным составил 3%, потребительским – 2,7%.

По итогам 10 месяцев сохраняется профицит во внешней торговле товарами – плюс $0,4 млрд. Это на $1,9 млрд больше, чем за аналогичный период прошлого года.

По материалам belta.by.