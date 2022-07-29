Экспорт IT-услуг на душу населения в Беларуси увеличился на 20%

Экспорт компьютерных услуг на душу населения в Беларуси увеличился на 20%.

Организация опубликовала статистические данные за 2021 год, среди которых экспорт компьютерных услуг стран - членов ООН. Согласно представленным данным, в 2021 году в Беларуси экспорт компьютерных услуг на душу населения увеличился на 20% и составил $320. Годом ранее этот показатель достигал $267.

"По итогам года Беларусь находится среди лидеров стран Восточной Европы по этому показателю. В топ-3 также вошли Чехия и Румыния", - рассказали в ПВТ.

В рамках отдельной страны данный параметр характеризует уровень развития IТ-сектора и его значимость для национальной экономики. По итогам 2021 года экспорт компьютерных услуг на душу населения в Венгрии составил $276, Польше - $266, США - $135, Республике Корея - $156, Японии - $75, России - $44, Грузии - $35.

В Беларуси экспорт компьютерных услуг обеспечивается силами компаний - резидентов Парка высоких технологий. В 2021 году суммарный экспорт ПВТ достиг $3,2 млрд, на долю парка приходится более 30% всего экспорта услуг Беларуси.