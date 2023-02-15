Экспорт белорусской сельхозпродукции в 2022 году составил $8,3 млрд. Об этом на пресс-конференции "Экспортные поставки белорусской сельскохозяйственной продукции в 2022 году, перспективы 2023 года" рассказал заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Вадим Шагойко.

"В 2022 году экспорт белорусской сельхозпродукции достиг рекордных результатов и составил $8,3 млрд. За прошлый год этот показатель вырос на четверть по сравнению с 2021 годом. При этом доля экспорта сельскохозяйственного сырья и продукции в общем экспорте страны уже составляет более 20%", - рассказал Вадим Шагойко.

По его словам, белорусская продукция экспортируется в более чем 100 стран мира. Однако основным стратегическим партнером нашей страны остается Российская Федерация, куда поставляется порядка 70% белорусской продукции.

"Активно ведутся работы по расширению географии поставок, а также ассортимента поставляемой продукции. Так, экспорт белорусских продуктов осуществляется в страны Азии. Большое внимание уделяется рынку Китая, который является достаточно перспективным для нас. Кроме того, не забываем и о странах Африки - изучаем предпочтения населения данного региона и поставляем туда пробные партии продукции. В целом, работа в этом направлении ведется на постоянной основе", - подчеркнул заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия.

По материалам belta.by.