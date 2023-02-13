Экспорт белорусской продукции в 33 региона России превысил $100 млн

В эфире телеканала СТВ Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в России Дмитрий Крутой рассказал о региональном сотрудничестве с Российской Федерацией и сотрудничестве в импортозамещении.

Отвечая на вопрос о региональном сотрудничестве, Дмитрий Крутой отметил, что это самое базовое направление, никаких пределов роста здесь нет. "Прошлый год в этом плане тоже был рекордный: 208 взаимных визитов в группе высокого уровня. Это президентские встречи, поездки премьер-министра, наших закрепленных должностных лиц - никогда такой высокой интенсивности у нас не было", - сказал он.

"Могу сказать, что с 33 регионами мы имеем экспорт более $100 млн. Это серьезные цифры, у нас не со всеми странами есть такие показатели. Многие губернаторы говорят, что открывают заново Беларусь, даже не знали, что у нас столько всего есть интересного. Честно скажу, мы тоже не знали, что во многих регионах столько всего полезного для нас и столько точек соприкосновения", - сказал посол Беларуси.

Дмитрий Крутой обратил внимание на то, что с делегациями из России Александр Лукашенко встречается лично. "Это, конечно, особый формат, он уже много лет практикуется. И, конечно, огромное спасибо за это нашему Президенту. Это дает самый сильный толчок. У нас 41 должностное лицо в республике закреплено за российскими регионами. Мы стараемся ежемесячно отслеживать всю динамику, кто с кем и где встречается, как выполняются планы. Даже определенная рейтинговая система выстроена, кто лучше работает, кто хуже. Есть лидеры, например концерн "Белнефтехим". Есть в определенном смысле аутсайдеры", - отметил он.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в России также обратился к теме импортозамещения. "Десятки кооперационных проектов у нас рождаются ежегодно. Малый бизнес, наши флагманы, по поставкам компонентной базы, по каким-то продуктам, локализованным под региональную специфику. Меня это только радует. Сейчас импортозамещение синхронизировано на две страны очень четко. Президенты расставляют акценты очень важные. Как пример - прошлый год. Микроэлектроника - у нас уже разработана программа участия наших предприятий в кооперационных проектах, российских. Президент России был в Минске в декабре, и президенты договорились, что аналогичного масштаба должен быть проект по станкостроению. В рамках поездок и встреч с губернаторами нашего премьер-министра мы видим, что будет большой проект станкостроения страновой, конкретные регионы просят, чтобы была эта программа в конкретных отраслях", - добавил Дмитрий Крутой.