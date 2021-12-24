Экспонаты от «Бобруйскагромаш» передали в музей современной белорусской государственности
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21 декабря генеральный директор ОАО УКХ "Бобруйскагромаш" Надежда Лазаревич лично в руки передала Александру Хромому, директору Национального исторического музея, два экспоната от холдинга "Бобруйскагромаш":
- модель пресс-подборщика рулонного ПР-Ф-145 - самой знаковой техники "Бобруйскагромаш", которая выпускается нашим предприятием уже более 20 лет;
- международная Золотая Звезда Качества Центра инициативного бизнеса (Мадрид), была вручена в 1994 году «Бобруйскагромаш» за «Большой вклад в мировой бизнес, высокую репутацию и профессионализм, проявленный в работе, достойный корпоративный имидж и отличное качество».
Надеемся, что наши экспонаты займут достойное место в экспозиции музея.
Для справки: Музей современной белорусской государственности - это филиал Национального исторического музея, один из самых молодых и технологичных музеев в стране. Он входит в структуру Национального исторического музея Республики Беларусь.
Экспозиция музея открыта с августа 2012 года. Она охватывает период современной истории Беларуси и посвящена политической, экономической, научной, культурной и спортивной жизни страны.
Фонд музея составляет около 4 тыс. единиц, 800 из которых представлены в постоянной экспозиции.