Эксплуатация белорусского аппарата на орбите продлена до 2025 года

Эксплуатация Белорусского космического аппарата на орбите продлена до 2025 года включительно. Об этом сообщил в интервью корреспонденту БЕЛТА председатель Президиума Национальной академии наук Владимир Гусаков.

"В 2021 году Национальная академия наук Беларуси совместно с АО "Корпорация "ВНИИЭМ" госкорпорации "Роскосмос" провели оценку технического состояния действующего космического аппарата. По заключению специалистов, остаточный эксплуатационный ресурс спутника, а также запас топлива для коррекции орбиты достаточны для продления его эксплуатации не менее чем на четыре года. В январе текущего года принято согласованное решение о продлении эксплуатации БКА на орбите до 2025 года включительно", - рассказал Владимир Гусаков.

Он подчеркнул, что созданная на основе БКА Белорусская космическая система дистанционного зондирования Земли работает устойчиво, в полном объеме выполняет задачи по предназначению. Она обеспечивает космической информацией 26 организаций, входящих в структуру 11 министерств и ведомств Беларуси. Получаемая космическая информация с БКА используется для обеспечения национальной безопасности, мониторинга чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, изучения состояния, прогноза развития и охраны природных ландшафтов, актуализации земельно-информационной системы, ведения государственного земельного кадастра, проектирования, реконструкции и строительства дорог. Космические снимки составляют основу для создания топографических и навигационных карт, широко применяются в геологоразведке и процессе аэрокосмического образования.

Белорусский спутник дистанционного зондирования Земли с момента запуска в 2012 году работает в совместной российско-белорусской орбитальной группировке. Возможности этой группировки в соответствии с соглашением между Национальной академией наук Беларуси и госкорпорацией "Роскосмос" расширены за счет информационного ресурса пяти российских космических аппаратов серии "Канопус", выведенных на орбиту в 2017-2018 годах. А имеющееся соглашение между НАН Беларуси и Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана о взаимном обмене данными дистанционного зондирования Земли позволяет в случае необходимости получать оперативную космическую информацию с казахстанских космических аппаратов.

"Созданная на базе Академии наук многоуровневая Белорусская космическая система дистанционного зондирования Земли позволит и в дальнейшем решать весь комплекс задач в области национальной безопасности, землепользования и землеустройства, мониторинга чрезвычайных ситуаций, лесного хозяйства, гидрометеорологической безопасности", - резюмировал председатель Президиума НАН.