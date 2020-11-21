Эксперты установили наличие вредоносного программного обеспечения в телефоне могилевчанки

Проблема Интернет-мошенничества не теряет своей актуальности. В последние годы белорусы все чаще так или иначе сталкиваются с обманами в Интернете. Пострадает ли человек от действий мошенников, прячущихся за мониторами компьютеров, зависит во многом от его доверчивости и осведомленности. Чем больше мы знаем об уловках сетевых злоумышленников, тем больше бдительности проявляем. Как говорится, учится лучше на чужих ошибках.

40-летняя могилевчанка Светлана (имена изменены) была вынуждена обратиться в Октябрьский РОВД г.Могилева после того, как неизвестные взломали ее учетную запись в приложении «Viber». Об этом она узнала после неожиданных звонков на ее номер. Незнакомый человек говорил о том, что на Интернет-площадке «Kufar» она договаривается с ним о покупке детской коляски. Прежде чем сообщать незнакомому покупателю реквизиты банковской карты для перевода платежа, продавец решил лично переговорить с ним по телефону. И не напрасно.

Светлане сразу показалось, что это какая-то странная ошибка. Странность заключалась в том, что, во-первых, она не собиралась ничего покупать в Интернете и ни с кем не переписывалась по такому поводу. Во-вторых, звонивший человек называл именно ее номер телефона, но обращался к Екатерине. Именно под таким именем с ним кто-то переписывается с номера Светланы в «Viber»…

После разговора женщина попыталась зайти в свой мессенджер, но не смогла. Потребовалось введение электронной почты. Все же после удачной попытки войти в приложение, Светлана в своем аккаунте увидела постороннее изображение неизвестного пользователя с тем самым именем Екатерина. И действительно на ее номер поступило множество сообщений от пользователей «Kufar», многие сообщения были уже удалены. Теперь уж точно осознав, что ее учетной записью в «Viber» пользовался кто-то посторонний, Светлана ответила на сообщения, что сообщения с ее номера рассылал мошенник.

В рамках проверки по данному факту Октябрьским РОВД г.Могилева была назначена судебная экспертиза радиоэлектронных устройств. Проведя исследование «iPhone» Светланы, эксперты управления ГКСЭ по Могилевской области обнаружили в памяти устройства программное обеспечение для удаленного доступа к управлению телефоном, в том числе приложением «Viber». Эксперты также обнаружили в мессенджере соответствующие переписки, в том числе удаленные.

Эксперты управления Государственного комитета судебных экспертиз по Могилевской области и управление по противодействию киберпреступности УВД Могилевского облисполкома напоминают гражданам о необходимой предосторожности при Интернет-общении. В соцсетях, мессенджерах, на торговых площадках под различными никами и даже именами ваших друзей и знакомых может скрываться Интернет-мошенник. Не переходите по неизвестным ссылкам, которые вам прислали, не вводите там логины и пароли. Никому не передавайте коды, присланные банком, реквизиты банковской карты и иные личные сведения. Перепроверяйте всю информацию у второй стороны при личном разговоре по телефону.