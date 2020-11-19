Эксперты помогли установить личность подозреваемого в угоне

Могилевчанка оставила свой автомобиль «Ситроен» в гаражном массиве, расположенном в спальном районе областного центра, а наутро узнала от знакомых, что ее авто под управлением неизвестного «катается» по городу. Женщина обратилась в органы внутренних дел.

Для выяснения обстоятельств на место происшествия выбыла следственно-оперативная группа с участием специалиста Могилевского межрайонного отдела ГКСЭ. Во время проведения осмотра сотрудникам поступила информация, что местонахождение автомобиля уже установлено – авто стояло на парковке вблизи торгового центра на соседней улице, куда незамедлительно и отправилась следственно-оперативная группа.

На угнанном «Ситроене» имелись последствия лихачеств: спущены передние колеса, повреждены диски. А вот от злоумышленника, как говорится, и след простыл. В результате осмотра транспортного средства специалист Могилевского МРО ГКСЭ выявил на капоте два следа рук. При их проверке по автоматизированной дактилоскопической идентификационной системе УГКСЭ по Могилевской области было установлено, что изъятые следы принадлежат ранее судимому 28-летнему жителю Могилева. В ходе оперативно-розыскных мероприятий мужчина был задержан сотрудниками милиции. Информация об идентификации следов рук также подтвердила причастность его к совершению данного преступления.

В отношении молодого человека Могилевским межрайонным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело.