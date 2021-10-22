Эксперты об исследовании БИСИ “Ценностный портрет современного белорусского общества”

Белорусский институт стратегических исследований накануне презентовал аналитический доклад "Ценностный портрет современного белорусского общества". Для его подготовки был проведен анкетный опрос белорусов от 18 лет, объем выборочной совокупности составил 1500 человек. Исследование помогло выявить глубинные основания идентичности белорусского общества - то, что объединяет белорусов. "Если одним словом попытаться охарактеризовать чувство идентичности современных белорусов, то, как сказал классик, это "тутэйшасць". Это привязанность к земле, месту проживания, дому. Сильным объединяющим фактором выступают так называемые горизонтальные связи, чувство общности с близкими людьми, друзьями, знакомыми. Также белорусская индентичность еще и культуроцентрична: в центре нашего чувства общности лежат общие традиции, обычаи, культура и менталитет. Наверное, это специфическая черта белорусского общества", - рассказала на презентации аналитик БИСИ Светлана Алейникова.

Исследование показало, что ценности белорусов можно разбить на две большие группы: личностно-семейные, индивидуальные и коллективные, или государствообразующие. Если говорить о первых, то исследование выявило приверженность белорусского общества к традиционному пониманию ценностей. Тройка лидеров выглядит так: здоровье, семья, душевный покой и комфорт. Во второй группе ценностей тройку главных (причем почти для 100% респондентов) составляют мир, безопасность и свобода. В топ-5 также входят порядок и справедливость. Для белорусов характерны устойчивые патерналистские установки на сильное государство, смещение от материальных благ к приоритетам более духовного порядка. Итоги исследования для БЕЛТА прокомментировали ведущие эксперты в области социологии.

Директор Института социологии НАН Беларуси Николай Мысливец:

Подготовленный Белорусским институтом стратегических исследований аналитический доклад "Ценностный портрет современного белорусского общества" - принципиально важное для всего социологического сообщества Беларуси событие. В выступлениях аналитиков БИСИ Светланы Алейниковой и Ольги Богомаз, а также заведующего кафедрой экономической социологии и психологии предпринимательской деятельности БГЭУ Ирины Лашук были представлены актуальные данные, характеризующие различные аспекты развития современного белорусского общества.

Прежде всего необходимо отметить наличие широкой и репрезентативной эмпирической базы, которая включает результаты четырех социологических опросов, проведенных на общереспубликанской выборке. Такой массив обеспечил возможность обосновать экспертам ряд важных положений, в частности, относительно базовых консолидирующих ценностей белорусов, их отношения к прошлому своей страны, особенностей формирования их исторической памяти.

Заслуживает внимания и, несомненно, дальнейшего глубокого изучения проблема устойчивости ценностного фундамента белорусского общества. А также сделанный экспертами вывод о совпадении жизненных приоритетов и интересов представителей различных социально-демографических групп общества, отсутствии существенных региональных различий.

Примечательный факт: аналитический доклад объединил результаты исследований, проведенных различными социологическими центрами республики. Мониторинг указанных вопросов осуществляет Институт социологии НАН Беларуси, что является одним из важных направлений социологического обеспечения развития всех сфер жизни общества.

Интеграция интеллектуальных усилий социологического сообщества необходима для глубокого и комплексного исследования различных сфер жизни нашего общества. Подобного рода консолидация - один из аспектов развития социологического сообщества в Беларуси, что позволяет успешно решать не только внутринаучные, но и широкий спектр прикладных задач.

Представленная во время презентации информация может и должна послужить основой не только для дальнейшего глубокого осмысления на уровне различных экспертных сообществ. Она должна стать предметом изучения в студенческих и трудовых коллективах. Наконец, это повод для размышлений для всех тех, кто думает о настоящем и будущем Беларуси.

Кандидат социологических наук Владимир Литвинович:

Сегодня в Беларуси, к сожалению, публикуется немного результатов социологических исследований, и тем больший интерес вызывают проекты, которые дают реальную возможность увидеть и понять динамику общественного мнения по тем или иным вопросам. Поэтому презентация Белорусского института стратегических исследований, посвященная ценностному портрету современного белорусского общества, - это отличный шанс подробнее взглянуть на то, что происходит в "умах" белорусов.

Вопрос ценностей человека - очень важный вопрос, поскольку именно ценности - это тот ориентир, который во много определяет поведение людей. Отвечая на вопросы: что важно, а что не важно, что более значимо, что менее, человек расставляет жизненные приоритеты и реализует свой потенциал.

Но насколько это важный, настолько и сложный, фундаментальный вопрос, изучение которого требует максимального профессионализма исследователей. В этом отношении нужно отметить, что представленное исследование носит междисциплинарный характер, в его реализации принимали участие не только социологи, но психологи и политологи. Эмпирическая база исследования выполнена разными исследовательскими структурами, что не только является практической реализацией заявленной при создании БИСИ задачи заниматься аналитикой аналитики, но и повышает объективность полученных результатов.

Интересно увидеть и анонсированное в ходе презентации издание результатов исследования. Представленные данные, мне кажется, в большей степени обозначили актуальность проблемы ценностей человека, но не ответили на все вопросы. Например, в исследовании упоминается ценность для белорусов "сильного государства", но какой смысл люди вкладывают в это понятие? Сильное государство - какое оно? Опекающее, обеспечивающее или предоставляющее возможности? Это поле для дальнейших дискуссий специалистов.

Старший преподаватель кафедры социальной коммуникации Белорусского государственного университета социолог Елена Артеменко-Мельянцова:

Ценностный мир человека является достаточно сложным объектом для социологического анализа в силу глубокой интегрированности в социокультурную систему общества. Ценностная проблематика постоянно занимает одно из ведущих мест в исследованиях отечественных и зарубежных ученых-обществоведов. Вместе с тем ценности белорусов трансформируются, и процесс этот сложный и неоднородный. Это же подтверждает и аналитическое исследование, проведенное Белорусским институтом стратегических исследований.

В системе ценностей населения любой страны есть интегрирующие элементы, объединяющие большинство, и ценности, характерные для отдельных социальных групп. Выявление объединяющих ценностей, а также поиск путей повышения доверия в обществе является важной задачей для социологов. Помимо универсальных ценностей, таких как мир, безопасность и высокое качество жизни, высокий уровень поддержки ценности, порядок свидетельствует о большой значимости для белорусского общества стабильности и организации социальных отношений, сформированных на основе соблюдения установленных законов.