Эксперты исследовали карабин Маузера образца 1898 года

Эксперты управления Государственного комитета судебных экспертиз по Могилевской области провели исследование оружия и патронов, которые в лесу нашел житель Кличевского района.

Шесть патронов, семь гильз, одну пулю и оружие неустановленного образца, состоящее из двух предметов, сельчанин обнаружил в лесном массиве и добровольно сдал в Кличевский РОВД. В рамках проверки с целью определения типа и вида оружия сотрудники органов внутренних дел назначили судебную баллистическую экспертизу и поручили ее проведение экспертам УГКСЭ по Могилевской области.

По результатам исследования, эксперты пришли к выводу, что представленные объекты в сборе образуют нарезное огнестрельное оружие – карабин системы Маузера образца 1898 года. Как известно, данный вид оружия широко использовался как в Первую, так и во Вторую мировые войны. Оружие, патроны и другие подобные находки военных лет довольно часто поступают на баллистическую экспертизу, однако немецкие карабины Маузера – редкие экземпляры.

Несмотря на то, что данному экземпляру минимум 75 лет и десятки лет оно пролежало в земле, эксперты отметили, что карабин сохранился в довольно хорошем состоянии и пригоден для стрельбы.

Также найденные патроны пригодны для стрельбы и являются боеприпасами.