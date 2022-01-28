Эксперты анализируют основные тезисы выступления Президента к белорусскому народу и парламенту

В условиях информационного общества, развивающегося под влиянием глобализации, возрастает роль общественного мнения. Такой позицией сегодня поделилась председатель Ленинской районной организации г.Бобруйска РОО «Белая Русь» Ирина Русакович, комментируя Послание Президента белорусскому народу и Национальному собранию.

"В связи с постепенной информатизацией сегодня все больше белорусов получают информацию в Интернете, общаются в социальных сетях, мессенджерах и т.д. Благодаря Интернету стало гораздо проще и быстрее формировать общественное мнение, и на это необходимо обратить внимание. Следует также отметить, что наиболее активная часть населения сегодня сосредоточена именно в Интернете. Кроме того, Интернет важен еще и тем, что сегодня в нем формируются лидеры мнений. Глава государства не зря в своем выступлении обратил большое внимание на этот вопрос", - отметила Ирина Русакович.

Председатель Ленинской районной организации г.Бобруйска РОО «Белая Русь» также подчеркнула, что влияние лидеров общественного мнения на уровне местного самоуправления значительно больше, чем на уровне области и страны в силу ряда тенденций и специфики общественной жизни. Как показывает опыт, общественное мнение всегда концентрируется вокруг наиболее популярных идей, актуальных и проблемных вопросов. Образ нашей страны как раз и формируется за счет таких транслируемых мнений.