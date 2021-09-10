2,52
2.94

Бобруйский новостной портал Bobrlife

Бобруйск — Новости —Новости Бобруйска — Погода — Курсы валют — Общественно-политическая газета — Навіны Бабруйска — Бобруйский портал —бобр лайф — Зефир FM

ОбществоФоторепортажи

Экспертный совет Международной бизнес-премии «Лидер года 2021» посетил Бобруйск

87 0

Экспертный совет Международной бизнес-премии «Лидер года 2021» посетил Бобруйск

Эксклюзивные видео смотрите в нашем телеграм-канале «Говорит и показывает Бобруйск».

Читайте подробности в ближайшем номере газеты «Бабруйскае жыццё».

ОАО «Красный Пищевик»

ОАО «Управляющая компания холдинга «Бобруйскагромаш»

Фото Виктора ЧАБАНА.

Читайте
также
Подписаться на bobrlife.by
Последние новости
﻿
Translate »