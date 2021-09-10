Экспертный совет Международной бизнес-премии «Лидер года 2021» посетил Бобруйск
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Фотографии: Виктор Чабан
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ОАО «Красный Пищевик»
ОАО «Управляющая компания холдинга «Бобруйскагромаш»
Фото Виктора ЧАБАНА.
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